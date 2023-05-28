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Нападающего петербургского «Зенита» Малкома вызвали в сборную Бразилии для участия в товарищеских матчах

Спорт
Нападающего петербургского «Зенита» Малкома вызвали в сборную Бразилии для участия в товарищеских матчах

Форварда петербургского ФК «Зенит» Малкома вызвали в сборную Бразилии на товарищеские игры с национальными командами Гвинеи и Сенегала.

На учебно-тренировочный сбор помимо петербургского легионера сине-бело-голубых отправится также экс-защитник московского «Спартака» Айртон Лукас, сообщили в пресс-службе бразильской сборной в соцсетях.

Бразилия сыграет с Гвинеей 17 июня в Барселоне, и против футболистов Сенегала 20 июня в португальской столице Лиссабон.

По окончании этого сезона руководство «Зенита» возможно продаст Малкома за 40 млн евро, хотя изначально контракт бразильского голеадора рассчитан до 30 июня 2027 года.
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