Житель Екатеринбурга обнаружил в посылке с кроссовками для своей дочери мертвую мышь

Мужчина нашел в обуви, заказанной на маркетплейсе Ozon, мертвую мышь. Об инциденте сообщил портал E1.RU.
Житель Екатеринбурга заказал своей дочери две пары кроссовок в интернете. Когда мужчина принес коробки домой, то семья почувствовала странных запах, источник которого долго не могли обнаружить. Девочка стала примерять обувь, и из кроссовка выпала мертвая мышь.
Отец сообщил о необычной находке в службу поддержки маркетплейса. Администрация компании заверила, что это единичный случай, так как склады регулярно обрабатываются. На заказ оформили возврат и организация принесла свои извинения.
Ранее Microsoft лишил сотрудников компании Ozon доступа к своим сервисам. По некоторым данным, отключение может быть связано с использованием лицензий, приобретенных обходным путем.