Житель Екатеринбурга обнаружил в посылке с кроссовками для своей дочери мертвую мышь

Житель Екатеринбурга заказал своей дочери две пары кроссовок в интернете. Когда мужчина принес коробки домой, то семья почувствовала странных запах, источник которого долго не могли обнаружить. Девочка стала примерять обувь, и из кроссовка выпала мертвая мышь.