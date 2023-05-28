После убийства российских офицеров в Брянской области ВС РФ уничтожили «ударом возмездия» базы ВСУ под Черниговом

По имеющимся данным, армия РФ ударила по ранее разведанным зданиям в населенном пункте Железный Мост под Черниговом. Там вражеские силы разместили личный состав своих подразделений и склады со снарядами. Операция стала ответом на убийство 27 мая двух бойцов ВС РФ дроном-камикадзе на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области.