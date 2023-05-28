Американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Колумбии

Ранее жителей острова Гуам в Тихом океане предупредили о надвигающемся тайфуне «Мавар», который может оказаться самым разрушительным за новейшую историю региона. В местном метеорологическом бюро прогнозируют его усиление над островом до четвертой категории со скоростью ветра до 65 метров в секунду.