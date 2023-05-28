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Американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Колумбии

Происшествия
Американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Колумбии

Специалисты зарегистрировали эпицентр подземных толчков магнитудой 5,7 в 38 километрах к юго-востоку от города Флоридабланка. Об этом сообщает Колумбийская геологическая служба.

Согласно распространенным данным, сейсмическая активность зафиксирована на глубине 152 километра в городе, население которого — порядка 252 тысяч человек. Информация о возможных жертвах и разрушениях не передавалась.

Ранее жителей острова Гуам в Тихом океане предупредили о надвигающемся тайфуне «Мавар», который может оказаться самым разрушительным за новейшую историю региона. В местном метеорологическом бюро прогнозируют его усиление над островом до четвертой категории со скоростью ветра до 65 метров в секунду.
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