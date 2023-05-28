Кровавое красное знамя: последний день Парижской коммуны и ее уроки

Коммуну начали давить. В Париже баррикады, в том числе и из стальных листов, коммунары вооружены, в том числе и артиллерией, правительственным войскам приходилось сражаться за каждый дом. Это была настоящая бойня с серьезными разрушениями, но для Франции — страны со стойкими революционными традициями — не в диковинку и не в новинку.