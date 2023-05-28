Кровавое красное знамя: последний день Парижской коммуны и ее уроки

28 мая пала Парижская коммуна. После недели кровавых боев. Они, а также и казни, забрали жизни 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч оказалось за тюремной решеткой, а также на каторжных работах в Новой Каледонии и Алжире.
До сих пор парижское кладбище Пер-Лашез, где по приговору военно-полевого суда расстреливали сторонников Коммуны, является священным местом паломничества приверженцев левой идеи в самом широком смысле.
Весь XIX век стал временем ее формирования и консолидации разных течений. Фалангисты, анархо-синдикалисты и анархо-коммунисты, социалисты и социал-демократы и наконец марксисты — все это выплеснулось сполна в XX столетии, ну а в XIX-м шло брожение умов, причем в массовом порядке.
И вот первая попытка «сознательного пролетариата» взять власть и построить самое справедливое общество без частной собственности, эксплуатации, капитала и капиталистов. Парижская коммуна — это не только Париж, но и целый ряд промышленных городов Франции, где также восстал рабочий класс.
В самой же столице Франции программа нового органа власти и нового строя обсуждалась целых 22 дня в различных комитетах и комиссиях, так что, когда она была готова к опубликованию было уже поздно.
Коммуну начали давить. В Париже баррикады, в том числе и из стальных листов, коммунары вооружены, в том числе и артиллерией, правительственным войскам приходилось сражаться за каждый дом. Это была настоящая бойня с серьезными разрушениями, но для Франции — страны со стойкими революционными традициями — не в диковинку и не в новинку.
В советское время утверждалось, что Парижская коммуна потерпела поражение, поскольку ее время, дескать, не настало. Не столь развит был тогда капитализм, чтобы «повивальная бабка истории», как именовали революции согласно марксистко-ленинской доктрине, явила на свет первое социалистическое государство.
Однако опыт удался спустя 46 лет в России — стране второго эшелона капиталистических отношений.
Отчего так получилось?
До сих пор это одна из исторических загадок.