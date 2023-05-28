Ирак осудил возобновление деятельности партии «Баас» в Иордании

Жители Ирака возмутились действиями соседней Иордании, которая возобновила политическую деятельность партии «Баас», связанную с покойным президентом Ирака Саддамом Хусейном.
Решение о продлении лицензии фракции «Баас», которую 7 лет назад официально запретили в стране, было принято 14 мая 2023 года. В тот же день независимая избирательная комиссия в Иордании одобрила участие 27 новых политических партий. В связи с этим исламская партия «Аль-Дава», к которой принадлежит премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани, выразила «шок и возмущение».
«Это не соответствует принципам добрососедства и не уважает чувства подавляющего большинства жителей нашей страны. Скорее, это связано с неподобающими намерениями по отношению к Ираку и его стабильности. Происходящее непременно окажет давление в направлении пересмотра нынешних отношений с Иорданией», — заявили представители «Аль-Дава».
Тысячи иракцев также выразили свое негодование в социальных сетях, используя хештеги с призывами разорвать связь с западным соседом. В Багдаде была проведена небольшая акция протеста с осуждением возобновления работы партии.
«То, что Иордания позволяет партии "Баас" Саддама осуществлять политическую деятельность на своей территории, является официальным заявлением о враждебном настрое к Ираку, несмотря на то, что эта страна пользуется нашей щедрой экономической помощью», — заявил журналист Ахмад Абдул Саада.
Стоит отметить, что погибший лидер баасистов Саддам Хусейн имеет много сторонников в Иордании. Сейчас в местных магазинах можно встретить его изображения на наклейках, чехлах для мобильного телефона и даже на ароматизаторах для салонов автомобилей. Для многих иорданцев Хусейн представляет собой образ арабского героя, который противостоял США и Израилю. Ранее страна поддержала Ирак во времена войны с Ираном, а также оказала помощь после его вторжения в Кувейт. Тогда Иордану поставляли нефть по льготным тарифам или вообще бесплатно, что также отложило свой отпечаток.
Партия «Баас» пришла к власти в 1968 году после переворота во главе с Саддамом. Его помнят в связи с обвинениями в совершении массовых нарушений прав человека. Лидера баасистов подозревали в целенаправленных политических убийствах оппонентов. В конечном итоге Хусейн был свергнут в результате вторжения США в Ирак в 2003 году, а позже казнен в 2006 году.