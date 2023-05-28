Ирак осудил возобновление деятельности партии «Баас» в Иордании

Стоит отметить, что погибший лидер баасистов Саддам Хусейн имеет много сторонников в Иордании. Сейчас в местных магазинах можно встретить его изображения на наклейках, чехлах для мобильного телефона и даже на ароматизаторах для салонов автомобилей. Для многих иорданцев Хусейн представляет собой образ арабского героя, который противостоял США и Израилю. Ранее страна поддержала Ирак во времена войны с Ираном, а также оказала помощь после его вторжения в Кувейт. Тогда Иордану поставляли нефть по льготным тарифам или вообще бесплатно, что также отложило свой отпечаток.