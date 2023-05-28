Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского округа и повредили дроном крышу зернохранилища

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник добавил, что ВСУ атаковали зернохранилище с помощью БПЛА и повредили крышу постройки.
В результате обстрела никто не пострадал. Сотрудников сельскохозяйственного предприятия, которое было атаковано при помощи беспилотного летательного аппарата, вывезли на безопасное расстояние, уточнил глава Белгородской области. Гладков добавил, что в результате действий украинских военных в селе была повреждена линия электропередачи.
В настоящий момент аварийные бригады и оперативные службы уже находятся на месте. Специалисты максимально оперативно устраняют последствия атаки со стороны ВСУ, резюмировал губернатор.