Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского округа и повредили дроном крышу зернохранилища

В результате обстрела никто не пострадал. Сотрудников сельскохозяйственного предприятия, которое было атаковано при помощи беспилотного летательного аппарата, вывезли на безопасное расстояние, уточнил глава Белгородской области. Гладков добавил, что в результате действий украинских военных в селе была повреждена линия электропередачи.