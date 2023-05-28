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Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54% голосов во втором туре президентских выборов в Турции

Политика
Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54% голосов во втором туре президентских выборов в Турции

Действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54% голосов во втором туре президентских выборов в Турции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии.

В настоящий момент подсчитано около 54% избирательных бюллетеней. По итогам их обработки, Эрдоган лидирует с 54,47% голосов. В то же время его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45,53% голосов.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган удерживает лидерство во втором туре президентских выборов в Турции. Напомним, что для победы один из политиков должен набрать более 50% голосов.
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