Действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54% голосов во втором туре президентских выборов в Турции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии.
В настоящий момент подсчитано около 54% избирательных бюллетеней. По итогам их обработки, Эрдоган лидирует с 54,47% голосов. В то же время его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45,53% голосов.
Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган удерживает лидерство во втором туре президентских выборов в Турции. Напомним, что для победы один из политиков должен набрать более 50% голосов.