Президент Украины Владимир Зеленский: страна подверглась одновременной атаке с помощью 54 БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями последней атаки на страну. В личном Telegram-канале он указал, что регионы государства одновременно обстреляли 54 беспилотника.
По словам глава киевского режима, почти все дроны удалось сбить за счет работы зенитных ракетных войск, воздушных сил ВСУ, систем ПВО. При этом беспилотным летательным аппаратам удалось попасть по Житомирской области.
Зеленский подчеркнул, что мощный удар пришелся и по Киеву. Президент не уточнял последствия атаки.
Ранее председатель городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что система ПВО в ночь на 28 мая сбила более 40 дронов. Жители Киева слышали сигналы воздушной тревоги больше пяти часов.