Мэр Киева Виталий Кличко объяснил ночные толчки и вибрации в городе переброской нового мощного вооружения

Толчки и вибрации, о которых сообщали жители Киева в ночь на 28 мая, могли быть вызваны перемещением военной техники. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Накануне ночью в Киеве были зафиксированы поземные толчки, принятые жителями за землетрясение. Однако украинские сейсмологи сообщили, что не фиксировали в городе или области очагов сейсмической активности. Кличко предположил, что вибрация могла быть вызвана перебрасыванием оружия ВСУ на фронт.
«Это оружие идет на фронт, новое мощное, и может быть вибрация», — сказал мэр Киева.
Ранее Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. Также в Святошинском районе сработала система ПВО.