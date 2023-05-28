Мэр Киева Виталий Кличко объяснил ночные толчки и вибрации в городе переброской нового мощного вооружения

Накануне ночью в Киеве были зафиксированы поземные толчки, принятые жителями за землетрясение. Однако украинские сейсмологи сообщили, что не фиксировали в городе или области очагов сейсмической активности. Кличко предположил, что вибрация могла быть вызвана перебрасыванием оружия ВСУ на фронт.