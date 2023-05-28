«Локомотив» уверенно выиграл в московском дерби у «Динамо» со счетом 4:2

Встреча, прошедшая в Москве на динамовском стадионе, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. За победителей по одному голу оформили защитники армянин Наир Тикнизян и россиянин Максим Ненахов, российский нападающий Максим Глушенков, и французский форвард Вильсон Изидор.