«Локомотив» уверенно выиграл в московском дерби у «Динамо» со счетом 4:2

«Локомотив» выиграл в столичном дерби, одержав уверенную победу над футболистами «Динамо» в игре 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве на динамовском стадионе, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. За победителей по одному голу оформили защитники армянин Наир Тикнизян и россиянин Максим Ненахов, российский нападающий Максим Глушенков, и французский форвард Вильсон Изидор.
За «Динамо» отличились бомбардир и штатный пенальтист Федор Смолов, который и реализовал одиннадцатиметровый, и грузинский защитник Саба Сазонов.
«Динамо» с 45 очками идет седьмым в Российской премьер-лиге. «Локомотив» заработал 42 очка и занимает девятую позицию в турнирной таблице.
Ранее экс-хавбек сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что продлением контракта с форвардом Артемом Дзюбой московские железнодорожники грамотно вложился в свое будущее.