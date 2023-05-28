Елена Летучая согласится быть ведущей проекта телеканала «Пятница!», если он будет в «масштабе ее личности»

По ее словам, она с удовольствием встретится и рассмотрит предложение «Пятницы!», если оно будет более глобальным, «в масштабе ее личности». В качестве основных критериев она назвала возможность самой продюсировать проект и наличие большой редакции, в которой можно заниматься расследовательской журналистикой.