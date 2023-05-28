Елена Летучая согласится быть ведущей проекта телеканала «Пятница!», если он будет в «масштабе ее личности»

Журналистка Елена Летучая расторгла контракт с телеканалом «Пятница!» в октябре 2017 года, из-за чего рассталась с его генеральным директором Николаем Картозией на довольно плохой ноте. Однако в беседе с блогером Надеждой Стрелец ведущая отметила, что не держит на него зла.
Во время разговора журналистка подчеркнула, что до сих пор любит программу «Ревизорро», несмотря на весь конфликт с телеканалом и ухудшение здоровья на фоне этого. Однако на предложение вновь стать ведущей этого шоу, Летучая не торопится отвечать утвердительно.
По ее словам, она с удовольствием встретится и рассмотрит предложение «Пятницы!», если оно будет более глобальным, «в масштабе ее личности». В качестве основных критериев она назвала возможность самой продюсировать проект и наличие большой редакции, в которой можно заниматься расследовательской журналистикой.
Ранее Летучая более подробно рассказала о своем уходе с телеканала, где она на протяжении трех лет была ведущей скандального проекта «Ревизорро». Свое решение по этому поводу она считает «логичным» и очевидным.