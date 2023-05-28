Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек освобождение Одессы и Харькова армией России

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге высказался о дальнейшем ходе СВО в случае провала ВСУ контрнаступления.
По словам офицера, после разгрома подразделений Украины армия России объявит о своем наступлении на контролируемые Киевом территории. В ходе предполагаемого удара Вооруженные силы РФ смогут освободить Одессу и Харьков от ВСУ. Экс-советник главы Пентагона уверен в том, что военнослужащие России только и ждут «еще одного всплеска энергии со стороны украинцев», чтобы свести все их старания на нет.
Ранее Макгрегор назвал Артемовск величайшей «западней» для украинской армии. ВСУ в боях за данный город «похоронили» свои лучшие подразделения, считает военный эксперт.