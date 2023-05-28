По словам офицера, после разгрома подразделений Украины армия России объявит о своем наступлении на контролируемые Киевом территории. В ходе предполагаемого удара Вооруженные силы РФ смогут освободить Одессу и Харьков от ВСУ. Экс-советник главы Пентагона уверен в том, что военнослужащие России только и ждут «еще одного всплеска энергии со стороны украинцев», чтобы свести все их старания на нет.