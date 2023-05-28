Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после высказывания сенатора Грэма о финансировании Украины

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачными траты на поддержку Киева на фоне гибели граждан России. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после этого назвал представителя власти США «старым дураком».