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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после высказывания сенатора Грэма о финансировании Украины

Происшествия
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после высказывания сенатора Грэма о финансировании Украины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских слов сенатора конгресса США Линдси Грэма о финансировании Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин направил поручение Главному следственному управлению. Речь идет о словах Грэма касаемо смерти россиян в конфликте на Украине. Сотрудники следствия дадут правовую оценку заявлению сенатора.

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачными траты на поддержку Киева на фоне гибели граждан России. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после этого назвал представителя власти США «старым дураком».
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