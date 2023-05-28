В ДТП с туристическим автобусом на трассе «Фракия» в Болгарии пострадали 12 пассажиров

Туристический автобус попал в ДТП и опрокинулся на 356-м километре автомагистрали «Фракия» в Болгарии. В результате аварии пострадали 12 из 17 пассажиров общественного транспорта, сообщил телеканал Nova.
Все случилось в южной части страны, в районе города Бургас. По данным СМИ, путешественники возвращались после экскурсии в Вену. Состояние пяти получивших травму болгар оценивается как тяжелое.
Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 17:17 по местному времени (совпадает с московским). На место ЧП оперативно прибыли семь машин скорой помощи, спасатели и полиция. Устанавливаются все обстоятельства и детали аварии.