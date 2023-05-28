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Учительницу обвинили в доведении второклассника до попытки суицида в Смоленской области

Происшествия
Учительницу обвинили в доведении второклассника до попытки суицида в Смоленской области

Учительницу начальных классов из Смоленской области подозревают в доведении ученика второго класса до попытки самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в деревне Верховье. Как сообщает источник, учительница часто несправедливо придиралась к восьмилетнему мальчику, критиковала и регулярно оскорбляла. Странное поведение школьника заметили взрослые, когда он начал вслух размышлять о возможном самоубийстве.

В отношении учительницы возбудили уголовное дело о доведении до попытки суицида, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее преподавательница пнула в живот свою ученицу в Чебоксарах. Видео избиения ребенка появилось в Сети.
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