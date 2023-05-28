Учительницу обвинили в доведении второклассника до попытки суицида в Смоленской области

Инцидент произошел в деревне Верховье. Как сообщает источник, учительница часто несправедливо придиралась к восьмилетнему мальчику, критиковала и регулярно оскорбляла. Странное поведение школьника заметили взрослые, когда он начал вслух размышлять о возможном самоубийстве.