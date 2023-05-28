Харьковчане подрались с радикальными жителями Львова и отправили их «вслед за Украиной»

Ранее в контролируемом Киевом городе Запорожье произошел конфликт между представителями криминального мира и боевиками из полка «Азов»✱ (признан террористическим и запрещен в РФ). В результате столкновения неонацистов с ОПГ были ранены пять или шесть человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.