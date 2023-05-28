Во Львове вечером 27 мая произошла массовая драка между западными и восточными украинцами. Об этом сообщила «Русская весна».
По информации портала, все произошло накануне в Железнодорожном районе Львова. Конфликт начался со словесной перепалки. На нацистский лозунг, прозвучавший от местных, харьковчане грубо ответили в нецензурной форме, отправив оппонентов «вслед за Украиной».
В итоге словесный конфликт быстро перерос в физический. Завязалась драка. В итоге по одному человеку из каждой компании получили травмы головы. Пострадавшие обратились за помощью в больницу. Остальным участникам столкновения помогли на месте.
Ранее в контролируемом Киевом городе Запорожье произошел конфликт между представителями криминального мира и боевиками из полка «Азов»✱ (признан террористическим и запрещен в РФ). В результате столкновения неонацистов с ОПГ были ранены пять или шесть человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.