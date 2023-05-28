Худрук «Ленкома» Варшавер подчеркнул свой вклад в становление Олеси Железняк главной звездой театра

Марк Варшавер стал директором «Ленкома» в 1986 году. Он обновил театр и репертуар, активно распределяя роли между малоизвестными актерами. Худрук на протяжении долгих лет вкладывал силы в начинающих артистов, которые со временем стали мастерами своего дела.