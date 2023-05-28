Худрук «Ленкома» Варшавер подчеркнул свой вклад в становление Олеси Железняк главной звездой театра

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что долгие годы вкладывался в успех российских актрис Олеси Железняк и Татьяны Кравченко.
Заслуженный деятель искусств в программе «Однажды» на канале НТВ рассказал, что сделал Железняк одной из главных актрис театра, а Кравченко — народной артисткой России. Худрук отметил, что они добились успеха, потому что обладают большим талантом.
Марк Варшавер стал директором «Ленкома» в 1986 году. Он обновил театр и репертуар, активно распределяя роли между малоизвестными актерами. Худрук на протяжении долгих лет вкладывал силы в начинающих артистов, которые со временем стали мастерами своего дела.
Ранее Олеся Железняк рассказала, что ездила в госпиталь к военнослужащим, получившим ранения в СВО. Артистка театра и кино выступила перед бойцами в качестве поддержки и благодарности.