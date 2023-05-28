Военную полицию США привлекут для охраны вокзала в Нюрнберге после нападения на немецких солдат

Власти Нюрнберга планируют усилить охрану на главном городском вокзале привлечением военных патрулей США после нападения американских солдат на немецкую полицию. Об этом сообщило издание Münchner Merkur.
Новая концепция безопасности обеспечит не только присутствие полиции, но и чистоту на центральном вокзале города. Будет установлено большее число камер для наблюдения за порядком.
Официальной причиной усиления охраны называют возросшую криминогенность привокзального района, а также произошедшую в январе 2023 года стычку между немецкой полицией и солдатами армии США. Предполагается, что американская военная полиция будет патрулировать вокзал Нюрнберга каждые выходные.
Накануне полиция Берлина начала расследование по делу британского солиста PinkFloyd Роберта Уотерса. Он обвиняется в разжигании ненависти и прославлении нацизма.