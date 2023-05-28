Военную полицию США привлекут для охраны вокзала в Нюрнберге после нападения на немецких солдат

Официальной причиной усиления охраны называют возросшую криминогенность привокзального района, а также произошедшую в январе 2023 года стычку между немецкой полицией и солдатами армии США. Предполагается, что американская военная полиция будет патрулировать вокзал Нюрнберга каждые выходные.