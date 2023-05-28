Глава ЦИК Турции объявил Реджепа Тайипа Эрдогана победителем президентских выборов

Примечательно, что по итогам первого тура агитационная активность двух кандидатов заметно снизилась: в стране практически не отмечались крупные митинги, а на улицах поубавилось автобусов, украшенных предвыборными лозунгами. Эрдоган сосредоточил усилия на телевизионных выступлениях, а Кылычдароглу, как ожидала пресса, планировал также «подредактировать» свою предвыборную программу, сделав ее более конкретной и сильной. Стоит отметить, что сегодня мэр Стамбула и член РНП Экрем Имамоглу сообщил о планах главы партии установить хорошие связи с Россией на основаниях, которые устроят и Анкару, и Москву.