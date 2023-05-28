Глава ЦИК Турции объявил Реджепа Тайипа Эрдогана победителем президентских выборов

В Турции завершился второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
По данным ЦИК республики, он набрал 52,14% голосов, в то время как его соперник Кемаль Кылычдароглу получил поддержку 47,86% населения страны по итогам обработки 99,43% бюллетеней.
Глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер сообщил, что это позволяет объявить действующего главу Турции победителем.
«Между кандидатами на данный момент разрыв составляет 2,253 млн голосов. Еще не поступившие в систему подсчета 809 тыс. голосов не смогут повлиять на результаты, даже если все они отойдут одному из кандидатов», — заявил он.
На предыдущем этапе Эрдоган и Кылычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов соответственно, что не позволило назвать победителя сразу: согласно местному законодательству, кандидат на пост президента должен получить не менее 50% плюс 1 голос. Кроме них в гонке участвовал представитель националистического альянса АТА Синан Оган, набравший около 5%.
Ранее Оган заявлял о намерении поддержать главу РНП. Однако после подсчета бюллетеней и переговоров с Эрдоганом политик по какой-то причине изменил позицию и призвал своих избирателей отдать голоса за действующего главу республики. Это отчасти раскололо ряды альянса, поскольку некоторые партии отказались выступать на стороне турецкого лидера.
Примечательно, что по итогам первого тура агитационная активность двух кандидатов заметно снизилась: в стране практически не отмечались крупные митинги, а на улицах поубавилось автобусов, украшенных предвыборными лозунгами. Эрдоган сосредоточил усилия на телевизионных выступлениях, а Кылычдароглу, как ожидала пресса, планировал также «подредактировать» свою предвыборную программу, сделав ее более конкретной и сильной. Стоит отметить, что сегодня мэр Стамбула и член РНП Экрем Имамоглу сообщил о планах главы партии установить хорошие связи с Россией на основаниях, которые устроят и Анкару, и Москву.
По данным открытых источников, второй тур прошел без серьезных происшествий. Местная пресса сообщила лишь о нескольких потасовках между избирателями и группами наблюдателей, которые фиксировали нарушения при голосовании.
Эрдоган и Кылычдароглу практически одновременно опустили бюллетени в урну. После этого оба кандидата обратились к избирателям. Действующий глава республики выразил надежду на высокую явку в ходе второго тура, отметив, что подобные выборы — в два этапа — в Турции проводятся впервые.
Кылычдароглу же пригласил граждан республики на избирательные участки и призвал их поддержать оппозицию. По его словам, это позволит народу избавиться от «угнетения и авторитарного режима» ради «настоящей свободы и демократии».
Выборы президента и членов парламента в 2023 году рассматривались многими экспертами как знаковое событие: оппозиция получила высокие шансы на победу, чего не случалось уже многие годы. Основной причиной стало ухудшение уровня жизни населения Турции, вызванное экономическим спадом из-за ошибок со стороны действующего правительства. Кроме того, популярность правящей «Партии справедливости и развития» снизилась из-за других проблем, например, нерешенного вопроса с наплывом мигрантов и курсом Эрдогана на исламизацию светского населения страны.