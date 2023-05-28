Два человека погибли в результате обстрела Алмазной в ЛНР со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела города Алмазная в Луганской Народной Республике со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Он указал, что женщина скончалась при попадании снаряда по частному сектору. Мужчина умер позже на операционном столе. Пасечник принес соболезнования семьям и близким погибших.
Восемь человек получили ранения во время обстрела в воскресенье, 28 мая. Их госпитализировали. Одним из пострадавших является десятилетний мальчик. Врачи приняли его в тяжелом состоянии.
Ранее врио главы ЛНР сообщил о смерти одного из пострадавших во время обстрела Луганска. Им оказался 27-летний мужчина.