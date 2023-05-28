Неустановленный беспилотник упал на сельскохозяйственные поля в Красноармейском районе Кубани

Беспилотный летательный аппарат упал на полях сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае. Кому принадлежал БПЛА и с какой целью был запущен, пока не установлено, сообщает глава Красноармейского района Юрий Васин.
По словам чиновника, в результате инцидента никто не пострадал. Районный глава уточнил, что земли, на которые рухнул дрон, принадлежат сельхозкомпании. Ситуация находится под контролем, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас там проводятся необходимые следственные мероприятия, добавил Юрий Васин.