Неустановленный беспилотник упал на сельскохозяйственные поля в Красноармейском районе Кубани

По словам чиновника, в результате инцидента никто не пострадал. Районный глава уточнил, что земли, на которые рухнул дрон, принадлежат сельхозкомпании. Ситуация находится под контролем, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас там проводятся необходимые следственные мероприятия, добавил Юрий Васин.