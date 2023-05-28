Нидерландский пилот «Формулы-1» из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Монако

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл седьмой этап чемпионата — Гран-при Монако. Эта победная гонка стала 39-й для голландского гонщика в «Формуле-1». По победам за австрийскую команду он опередил четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, у которого таких «золотых» заездов было 38.
Вторым в гонке, в ходе которой пошел дождь, пересек финиш Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Для испанца этот результат стал лучшим в сезоне — до этого он четыре раза финишировал третьим. В третий раз в карьере на подиуме стоял француз Эстебан Окон из команды на базе Рено «Альпин», он взял бронзу трассы.
При этом победа голландского пилота не стала ни для кого сюрпризом — он победил и в квалификации на трассе в княжестве.