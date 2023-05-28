Сотрудники МЧС в Башкирии тушат горящую траву на площади 8 гектаров

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что огонь выявили недалеко от деревни Новобитково. На ликвидацию пламени отправились пожарные. Также задействованы пять автоцистерн. С неба тушить возгорание помогает вертолет Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.