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Сотрудники МЧС в Башкирии тушат горящую траву на площади 8 гектаров

Происшествия
Сотрудники МЧС в Башкирии тушат горящую траву на площади 8 гектаров

В Дюртюлинском районе Республики Башкирия загорелась сухая трава. Тушить пожар на площади 8 гектаров отправились спасатели.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что огонь выявили недалеко от деревни Новобитково. На ликвидацию пламени отправились пожарные. Также задействованы пять автоцистерн. С неба тушить возгорание помогает вертолет Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.

Огонь распространился на площади 8 гектаров. Специалисты предпринимают необходимые меры для недопущения распространения пламени ближе к деревне.

С природными пожарам сотрудники МЧС России столкнулись также в Ханты-Мансийском автономном округе. Их площадь достигла тысячи гектаров.
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