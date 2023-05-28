Японские СМИ сообщили о переводе американской экономики в плановый режим по аналогии с советской

Власти США переводят американскую экономику в плановый режим, который напоминает советские пятилетки. Такого мнения придерживается колумнист японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата.
По его словам, подобный переход осуществляется Вашингтоном при помощи субсидирования определенных отраслей промышленности, в развитии которых заинтересовано государство. Также Белый дом прибегает к поощрению американских покупателей за использование отечественной продукции в этих отраслях, добавил журналист.
Так, покупая электромобиль, гражданин США получает право на получение федеральной субсидии в размере до 7500 долларов. При этом такое правило не действует, если американец приобретает автомобили японских, европейских и корейских производителей. Ивата заявил, что происходящее — «вопиющая протекционистская политика», при которой отсутствуют «свободная конкуренция и рыночные принципы».