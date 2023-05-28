Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении дома в результате обстрела Петровского района

Хозяйственная постройка в Петровском районе получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в личном Telegram-канале.
Прямое попадание снаряда ВСУ зафиксировано по улице Гималайской. Стены дома получили повреждения от осколков боеприпаса. Также было задето остекление в соседнем доме, заявил Кулемзин.
В ночь на 28 мая ВСУ выпустили 47 снарядов калибром 155 мм по территории Донецка. Ранее Алексей Кулемзин сообщил о пострадавших после обстрела города украинскими войсками. В Куйбышевском районе получила травмы женщина 1950 года рождения.