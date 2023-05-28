Мальчик на велосипеде погиб в Москве при столкновении со встречной машиной

Смертельное ДТП произошло на Новосходненском шоссе в Москве. Следовавший навстречу машинам подросток попал под колеса автомобиля.
О происшествии сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. Ребенок направлялся по шоссе. В какой-то момент юный велосипедист столкнулся с одной из машин. От полученных травм несовершеннолетний умер на месте ДТП.
Сотрудники надзорного органа поставили на контроль ход проверки деталей происшествия. По ее итогам следствием будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в столице РФ пешеход попал под машину при пересечении проезжей части в неположенном месте.