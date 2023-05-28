Латвия обыграла США и впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею

Правда, надо учесть, что в этом международном состязании не участвовала сборная России, традиционно одна из фаворитов. По мнению бывшего главного тренера национальной команды РФ Вячеслава Быкова, без участия россиян этот чемпионат потерял как в зрелищности, так и в «качестве» самого турнира.