Латвия обыграла США и впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею

Национальная команда Латвии переиграла сборную Соединенных Штатов Америки во встрече за третье место чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии и Финляндии.
Игра в финском городе Тампере закончилась уже в овертайме со счетом 4:3 в пользу латвийцев. За победителей по одной шайбе забросили Роберт Букартс и Янис Якс, а Кристиан Рубинс поразил ворота соперника дважды. В составе американцев отличились Рокко Гримальди тоже два раза и Мэтт Коронато.
На этом ЧМ хоккеисты Латвии показали свой лучший результат на соревнованиях подобного уровня. Ранее спортсмены из США уже два раза брали золото чемпионатов мира, и по девять раз были вторыми и третьими на мировых первенствах.
В финале ЧМ-2023 в воскресенье, 28 мая, встретятся сборные Канады и Германии.
Правда, надо учесть, что в этом международном состязании не участвовала сборная России, традиционно одна из фаворитов. По мнению бывшего главного тренера национальной команды РФ Вячеслава Быкова, без участия россиян этот чемпионат потерял как в зрелищности, так и в «качестве» самого турнира.