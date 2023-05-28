«Мы стараемся, но пока не получается»: Летучая прокомментировала отсутствие детей в браке с Юрием Анашенковым

Журналистка Елена Летучая находится в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым с 2016 года. На протяжении семи лет у пары не получается завести ребенка. Свое отношение к неудачам и частым вопросам по этому поводу она выразила в интервью блогеру Надежде Стрелец.