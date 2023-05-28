«Мы стараемся, но пока не получается»: Летучая прокомментировала отсутствие детей в браке с Юрием Анашенковым

Журналистка Елена Летучая находится в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым с 2016 года. На протяжении семи лет у пары не получается завести ребенка. Свое отношение к неудачам и частым вопросам по этому поводу она выразила в интервью блогеру Надежде Стрелец.
«Мы стараемся, но вот пока еще не получается… Мы дочку хотим», — отметила телеведущая.
Также Летучая подчеркнула, что задавать подобные вопросы девушкам, которые хотят детей, но по какой-то причине не могут их завести, «очень некорректно». Она удивлена тем, что интересуются подобным чаще всего именно женщины.
Летучая верит в то, что, если желание человека действительно «чистое и искреннее», оно обязательно сбудется. Поэтому знаменитые супруги надеются, что рано или поздно в их семье будет пополнение.
Ранее журналистка назвала отношения со своим мужем «партнерским, правильным» союзом: супруг поддерживает ее и дает возможность почувствовать себя слабой.