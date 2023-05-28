Действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
В настоящий момент обработано 42,8% избирательных бюллетеней. На основе уже подсчитанных голосов, во втором туре выборов лидирует Эрдоган, набирая 57,1% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу получает 42,9%. Явка избирателей ожидается на уровне 84-85%, сообщают турецкие СМИ.
Ранее сообщалось, что голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции завершилось в 17:00 по московскому времени. Высший избирательный совет приступил к подсчету голосов.