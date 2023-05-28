Женщина и ребенок погибли результате столкновения «Лады» с фурой на Таллинском шоссе в Ленобласти

На Таллинском шоссе рядом с деревней Куты в Ленобласти произошло ДТП. Как пишет 78, «Лада Гранта» столкнулась фурой.
Отмечается, что в результате аварии погибли женщина и семилетний мальчик. На опубликованной в СМИ фотографии видно, как сильно смяло легковой автомобиль из-за столкновения. В данный момент на месте трагедии работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее массовое ДТП произошло на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта. В аварию попали семь машин, четыре человека пострадали.