Наводнение в иранской провинции Северный Хорасан унесло жизни по меньшей мере четырех человек

Наводнение обрушилось на провинцию Северный Хорасан, расположенную на северо-востоке Ирана. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщило агентство Tasnim.
Еще несколько местных жителей остаются пропавшими без вести, точное число этих граждан не приводится. Отмечается, что двое погибших оказались заблокированы внутри личных автомобилей. Под селевыми потоками были погребены не менее девяти транспортных средств.
По данным местных СМИ, от прибывшей воды пострадали по меньшей мере 15 населенных пунктов в Северном Хорасане. Все они лишились электро- и газоснабжения. Кроме того, в указанном регионе погибло не менее 400 голов скота.
Ранее сообщалось, что тысячи оползней произошли в итальянской провинции Эмилия-Романья из-за ливней и наводнений. Согласно предварительным оценкам, стихийные бедствия нанесли региону ущерб на сумму более 5 млрд евро.