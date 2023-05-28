РЖД представит поезд нового поколения для высокоскоростной магистрали в 2027 году

Глава холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров рассказал, что компания готова начать строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
Руководитель РЖД в эфире телепередачи на канале «Культура» сообщил, что высокоскоростной поезд для магистрали уже строится и будет готов к 2027 году. Также гендиректор холдинга отметил, что на данный момент все готово для реализации проекта.
Компания планирует в 2024 году ввести в эксплуатацию входы ВСМ в Москве и Санкт-Петербурге, а завершить строительство магистрали к 2027 году. Время в пути по скоростной железной дороге между городами будет занимать 2 часа 15 минут.
Ранее пресс-служба РЖД опровергла информацию о ненормативном состоянии 60% путей. По данным компании, с просроченным капитальным ремонтом только 17,9% от общей протяженности железных дорог.