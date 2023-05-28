Экс-хозяин «Спартака» положительно оценил работу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана

Он убежден, что «Пари Нижний Новгород» точно сохранит свое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), назвав действующего наставника команды «качественным тренером». По мнению Червиченко, Юран рано или поздно будет тренировать «Спартак» или другой топ-клуб РПЛ.