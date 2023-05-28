Экс-хозяин «Спартака» положительно оценил работу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана

Бывший хозяин ФК «Спартак» Андрей Червиченко высоко оценил работу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.
«Сейчас мы видим, что чем больше он работает, тем лучше себя проявляет. За командами Юрана интересно следить», — цитируют экс-владельца красно-белых RT.
Он убежден, что «Пари Нижний Новгород» точно сохранит свое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), назвав действующего наставника команды «качественным тренером». По мнению Червиченко, Юран рано или поздно будет тренировать «Спартак» или другой топ-клуб РПЛ.
Сегодня, 28 мая, «Пари НН» разошелся вничью с московским «Спартаком». При этом именно голкипера нижегородской команды Артура Нигматуллина признали лучшим игроком встречи.