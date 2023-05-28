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Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доложить о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбурге

Происшествия
Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доложить о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по факту нападения бездомной собаки на ребенка в Оренбурге. Поручение главы ведомства получил руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»), пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках расследования нападению животного на несовершеннолетнего будет дана оценка.

Бастрыкин поручил начальнику регионального СУ СК РФ доложить об обстоятельствах инцидента с ребенком ему лично. Также председатель Следственного комитета распорядился предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что девочка попала в больницу с рваной раной щеки после нападения бродячей собаки в Оренбурге. Ребенок гулял по парку Ивушка в Ростошах, когда на него набросилась стая бездомных животных.
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