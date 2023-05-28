Работа на телеканале «Пятница!» рассорила журналистку Елену Летучую с актрисой Настасьей Самбурской

Следует отметить, что Самбурская стала ведущей резонансного шоу «Ревизорро» в конце 2017 года. Летучая, в свою очередь, после расторжения договора с каналом в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому раскритиковала новые лица проекта, обвинив их в том, что они «убили ее шоу». Ответ не заставил себя долго ждать: Самбурская написала длинный пост в своих социальных сетях, в котором нелестно высказалась в адрес журналистки.