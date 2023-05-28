Работа на телеканале «Пятница!» рассорила журналистку Елену Летучую с актрисой Настасьей Самбурской

Конфликт между телеведущей Еленой Летучей и актрисой Настасьей Самбурской произошел в 2018 году. Журналистка до сих пор уверена, что к этому причастен и телеканал «Пятница!». Своим мнением она поделилась в интервью блогеру Надежде Стрелец.
Следует отметить, что Самбурская стала ведущей резонансного шоу «Ревизорро» в конце 2017 года. Летучая, в свою очередь, после расторжения договора с каналом в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому раскритиковала новые лица проекта, обвинив их в том, что они «убили ее шоу». Ответ не заставил себя долго ждать: Самбурская написала длинный пост в своих социальных сетях, в котором нелестно высказалась в адрес журналистки.
«У меня есть версия, почему она это сделала. Она как раз тогда была на телеканале "Пятница!" и стала ведущей "Ревизорро", и мне кажется, это было причиной. Ну мне хочется думать, что она это сделала ну не просто потому, что я ей так не нравлюсь… Мне кажется, что это было влияние канала на тот момент», — предположила Летучая.
Ранее телеведущая призналась, что участие в съемках этого проекта серьезно подорвало ее здоровье. Стресс и переутомление стали причинами «чудовищного» состояния Летучей.