Военный эксперт Кошкин: США не рассчитали силы в противостоянии с Россией и теперь из-за этого страдает Тайвань

Соединенные Штаты Америки снова сдвигают сроки поставки вооружения для Тайваня в виду загруженности военно-промышленного комплекса, который вынужден усиленно работатать на украинский конфликт.
Другими словами, поиграть на две стороны не получается обещанная помощь для острова в размере 19 миллиардов долларов снова зависла.
В частности, речь идет о 66 истребителях F-16, которые Вашингтон обещал Тайваню еще в 2019 году. При этом Пентагон снова находит, как оправдать себя. На сей раз причиной задержки стали проблемы с логистикой. Называются новые даты, когда самолеты встанут на вооружение острова — середина 2024 года.
Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН назвал два возможных фактора, по которым Белый дом задерживает поставки вооружения для Тайваня.
«Нужно отметить, что сами тайванцы с пониманием относятся к сложившейся ситуации», — отметил он.
По его словам, причина в том, что США сами не ожидали высокой степени прочности России как в экономическом, так и в военно-промышленном плане.
«Сейчас западная аналитика свидетельствует о том, что государства, входящие в североатлантический альянс, к такому были не готовы. Это показывает твердость, стойкость и готовность России даже к такого рода испытаниям. Весь коллективный Запад готов был раздавить РФ, но у него не хватает сил. Это в значительной степени и возобладало в том, что часть той военной продукции, которую обещали Тайваню, идет на Украину», — объяснил спикер.
Он добавил, что американцы понимают, что не верно рассчитали свои возможности против Москвы и допустили много ошибок. Поэтому сейчас Вашингтон пытается исправить положение путем сбора всего возможного «военного имущества» для ВСУ. Другими словами, подчеркнул военный эксперт, столкнулись с трудностями и решить свои проблемы решили за счет Тайваня.
«Кроме того, в сложившейся ситуации США не хотят допускать те же промахи в противостоянии с Китаем, потому что это мощнейшая экономика в мире и в значительной степени взаимосвязано с экономикой самих Штатов. Штатов. Если они также огульно пойдут по пути экономической изоляции с Китаем, то разрушат сами себя», — заключил Кошкин.
Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Китай готовит силовой сценарий для воссоединения с Тайванем.