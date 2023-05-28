Военный эксперт Кошкин: США не рассчитали силы в противостоянии с Россией и теперь из-за этого страдает Тайвань

В частности, речь идет о 66 истребителях F-16, которые Вашингтон обещал Тайваню еще в 2019 году. При этом Пентагон снова находит, как оправдать себя. На сей раз причиной задержки стали проблемы с логистикой. Называются новые даты, когда самолеты встанут на вооружение острова — середина 2024 года.