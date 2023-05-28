«Ребятам большое спасибо»: Пригожин поблагодарил участников автопробега в поддержку ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об участившихся автопробегах в поддержку «оркестра». Он поблагодарил организаторов таких акций, а также признался, что не имеет к подобным мероприятиям никакого отношения.
Мнением Пригожина об автопробегах поинтересовалось издание «Глас народа». Журналисты сообщили, что 28 мая упомянутая акция прошла в Екатеринбурге. Полиция не мешала водителям, несмотря на несогласованность мероприятия с местными властями.
«Ребятам, безусловно, большое спасибо, что они нас поддерживают и они есть. Но мы не являемся, еще раз подчеркиваю, инициаторами различных форм активности населения», — заявил создатель «оркестра» в аудиокомментарии.
Ранее Пригожин прокомментировал решение некоторых СМИ запретить упоминание ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что все попытки «заткнуть рот» могут обернуться для бюрократов ненавистью народа.