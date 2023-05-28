Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения женщиной подростка в Нефтеюганске

В городе Нефтеюганске в ХМАО женщина избила подростка. Об этом стало известно председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который поручил доложить о ходе проверки по данному факту.
Как пишут представители Следственного комитета, в СМИ появилась информация о том, что 13-летний мальчик был избит женщиной за то, что качался на детской качели. В связи с этим глава СК России поручил руководителю следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки инцидента.
Личность подозреваемой в избиении подростка уже установлена. В данный момент с ней работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования избиения 17-летнего юноши в Барнауле. По данным СК, компания из 15 человек напала на молодого человека на улице, после чего пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы.