Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения женщиной подростка в Нефтеюганске

Как пишут представители Следственного комитета, в СМИ появилась информация о том, что 13-летний мальчик был избит женщиной за то, что качался на детской качели. В связи с этим глава СК России поручил руководителю следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки инцидента.