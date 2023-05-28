Коллекторов арестовали в Москве за угрозы расправой и вымогательство у начальника УВД

Двое молодых вымогателей стали фигурантами уголовного дела из-за угроз расправиться с семьей генерала полиции. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным следствия, подчиненные генерал-майора взяли небольшие кредиты в финансовых организациях. Их долги быстро выросли и коллекторы начали выбивать деньги у заемщиков. Вскоре вымогатели дошли до начальника УВД, которому угрожали расправой и обещали разрушить его отношения с супругой, если тот не выплатит кредиты своих подчиненных.
Офицер обратился в управление собственной безопасности МВД с сообщением о преступной деятельности. Злоумышленников задержали в Петербурге и Самаре, после чего доставили в Москву, где возбудили уголовное дело. Устанавливается весь круг лиц пострадавших от рук коллекторов.
Ранее в Подмосковье трех бывших полицейских осудили на восемь лет за вымогательство и разбой. Они обещали мужчине, что не будут привлекать его к уголовной ответственности, если он им выплатит 300 тысяч рублей.