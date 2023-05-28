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Избирательные участки на выборах президента Турции завершили свою работу

Политика
Избирательные участки на выборах президента Турции завершили свою работу

Голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции завершилось. Избирательные участки прекратили свою работу и закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским), пишет ТАСС.

Высший избирательный совет Турции приступил к подсчету голосов. Ожидается, что спустя какое-то время будет снят запрет на обнародование предварительных результатов волеизъявления турецких граждан.

Отмечается, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган традиционно голосовал в Стамбуле. Его соперник — кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — сделал это в Анкаре. Напомним, что для победы во втором туре выборов кому-то из политиков требуется набрать более 50% голосов.
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