Избирательные участки на выборах президента Турции завершили свою работу

Отмечается, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган традиционно голосовал в Стамбуле. Его соперник — кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — сделал это в Анкаре. Напомним, что для победы во втором туре выборов кому-то из политиков требуется набрать более 50% голосов.