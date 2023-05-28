Испанец Гильермо Абаскаль заявил, что останется на посту главного тренера ФК «Спартак» в новом сезоне

Испанский специалист Гильермо Абаскаль подтвердил, что останется на посту главного тренера московского «Спартака» в сезоне-2023/24 чемпионата России по футболу.
«Я остаюсь в "Спартаке"», — цитирует испанца портал «Чемпионат».
Срок договора 34-летнего наставника красно-белых рассчитан до лета 2025 года.
Столичный «Спартак» набрал 54 очка и идет третьим в Российской премьер-лиге. Команда Абаскаля за тур до окончания чемпионата продолжает претендовать на призовые места, хотя трофей РПЛ уже взял досрочно петербургский «Зенит». Вторую строчку турнирной таблицы занимает ЦСКА с 55 очками, на четвертой позиции с 50 очками разместился «Ростов».
Напомним, что голландский форвард Квинси Промес обошел экс-форварда «Спартака» Егора Титова и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионатах РФ.