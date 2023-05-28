Испанец Гильермо Абаскаль заявил, что останется на посту главного тренера ФК «Спартак» в новом сезоне

Столичный «Спартак» набрал 54 очка и идет третьим в Российской премьер-лиге. Команда Абаскаля за тур до окончания чемпионата продолжает претендовать на призовые места, хотя трофей РПЛ уже взял досрочно петербургский «Зенит». Вторую строчку турнирной таблицы занимает ЦСКА с 55 очками, на четвертой позиции с 50 очками разместился «Ростов».