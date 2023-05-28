Великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов 28 мая 1812 года заключил Бухарестский мир с турками. Он был выгоден для России, получившей Бессарабию и устье Дуная.
Кроме того, были высвобождены войска, располагавшиеся на юге, что было крайне необходимо, поскольку становилось ясно: грядет война с Наполеоном. Бухарестским миром завершилась русско-турецкая война, начавшаяся в 1806 году. За эту дипломатическую победу Кутузов был удостоен графского титула, а через год титула светлейшего князя.
Османская империя переживала далеко не лучшие времена. В XVIII веке Россия нанесла ей ряд стратегических поражений. Турция потеряла Крым и те земли, что получили название Новороссия, войдя в состав России. Османы жаждали реванша.
1806 год был отмечен целым рядом антироссийских провокаций со стороны Стамбула. Наплевав на официальные договоренности, турки сменили господарей Валахии и Молдавии без согласия Петербурга. Для наших военных судов были закрыты черноморские проливы. Россия ответила вводом в Валахию и Молдавию Дунайской армии, которой командовал генерал Иван Михельсон.
Однако главная заслуга в победе русского оружия над басурманами принадлежит Михаилу Илларионовичу. За завершающем этапе, в начале июля 1811 года, 15-тысячная группировка российских войск в Рущукском сражении разгромила 60-тысячную турецкую армию. При этом османы потеряли более четырех тысяч убитыми и раненными, русские порядка полутысячи воинов.
Затем в октябре-декабре 1811 года Кутузов в ходе Слободзейского сражения добился окружения и капитуляции османских сил.
Россия получила плацдарм для дальнейшего продвижения на Балканы и упрочила свое положение в регионе. Надежную защиту обрели православные молдаване, тяготевшие к славянской культуре.
К сожалению, нынешние власти этой страны всеми силами пытаются вычеркнуть из сознания народа подлинную его историю, сделать молдаван иванами, не помнящими родства.