Бухарестский мир: как Россия получила Бессарабию и устье Дуная

Кроме того, были высвобождены войска, располагавшиеся на юге, что было крайне необходимо, поскольку становилось ясно: грядет война с Наполеоном. Бухарестским миром завершилась русско-турецкая война, начавшаяся в 1806 году. За эту дипломатическую победу Кутузов был удостоен графского титула, а через год титула светлейшего князя.