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Пожар начался на предприятии в Шебекинском округе после обстрела со стороны ВСУ

Происшествия
Пожар начался на предприятии в Шебекинском округе после обстрела со стороны ВСУ

Шебекинской округ Белгородской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. В результате удара на местном предприятии начался пожар.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о последствиях новых атак украинских военнослужащих. Одна из них пришлась на Шебекино. Обстрел отразился на состоянии забора и постройки предприятия. Позже там обнаружили возгорание. На тушение пожара отправились спасатели. Среди жителей раненых нет.

Также снаряды упали на территорию базы отдыха в селе Безлюдовка. Пострадал один из корпусов учреждения. На месте происшествия возникло задымления. Гладков добавил, что около частного дома в Белянке ВСУ спустили парашют с неизвестным объектом. Следственная группа ведет работу по уточнению обстоятельств.

Под обстрел 28 мая также попало село Новая Таволжанка. Удар сказался на состоянии газопровода и линии электропередачи. О пострадавших жителях не сообщалось.
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