Пожар начался на предприятии в Шебекинском округе после обстрела со стороны ВСУ

Также снаряды упали на территорию базы отдыха в селе Безлюдовка. Пострадал один из корпусов учреждения. На месте происшествия возникло задымления. Гладков добавил, что около частного дома в Белянке ВСУ спустили парашют с неизвестным объектом. Следственная группа ведет работу по уточнению обстоятельств.