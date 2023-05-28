Пожар начался на предприятии в Шебекинском округе после обстрела со стороны ВСУ

Шебекинской округ Белгородской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. В результате удара на местном предприятии начался пожар.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о последствиях новых атак украинских военнослужащих. Одна из них пришлась на Шебекино. Обстрел отразился на состоянии забора и постройки предприятия. Позже там обнаружили возгорание. На тушение пожара отправились спасатели. Среди жителей раненых нет.
Также снаряды упали на территорию базы отдыха в селе Безлюдовка. Пострадал один из корпусов учреждения. На месте происшествия возникло задымления. Гладков добавил, что около частного дома в Белянке ВСУ спустили парашют с неизвестным объектом. Следственная группа ведет работу по уточнению обстоятельств.
Под обстрел 28 мая также попало село Новая Таволжанка. Удар сказался на состоянии газопровода и линии электропередачи. О пострадавших жителях не сообщалось.