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Россиянка Камилла Рахимова оформила выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Спорт
Россиянка Камилла Рахимова оформила выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала первую победу и прошла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Спортсменка из России во встрече первого круга уверенно переиграла чешку Сару Бейлек со счетом 6:0, 6:3. Чтобы оформить выигрыш россиянке потребовалось всего 2 сета и 57 минут игрового времени.

Следующей соперницей на «Ролан Гаррос» у Рахимовой будет Магдалена Фрех из Польши.

В мужском турнире на Открытом чемпионате Франции россиянин Карен Хачанов тоже вышел на второй этап, обыграв в пяти сетах француза Констана Лестьенна.
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