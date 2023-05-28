Россиянка Камилла Рахимова оформила выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала первую победу и прошла во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Спортсменка из России во встрече первого круга уверенно переиграла чешку Сару Бейлек со счетом 6:0, 6:3. Чтобы оформить выигрыш россиянке потребовалось всего 2 сета и 57 минут игрового времени.
Следующей соперницей на «Ролан Гаррос» у Рахимовой будет Магдалена Фрех из Польши.
В мужском турнире на Открытом чемпионате Франции россиянин Карен Хачанов тоже вышел на второй этап, обыграв в пяти сетах француза Констана Лестьенна.