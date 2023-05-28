Генсек НАТО Столтенберг предостерег Приштину от односторонних действий на севере Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих социальных сетях обратился к властям Косово.
Глава Североатлантического альянса призвал Приштину принять меры, направленные на деэскалацию напряженной ситуации на севере Косово. Столтенберг предостерег косовские власти от односторонних дестабилизирующих шагов.
На этой неделе на севере Косово вновь возникла напряженная ситуация. Косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти на территориях, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа.
В связи с этим подразделения армии Сербии начали развертываться у административной линии с республикой. Об этом заявил министр обороны республики Милош Вучевич.