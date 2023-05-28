Казахстан официально отменил все введенные коронавирусные ограничения

Власти Казахстана отменили ограничительные меры, веденные для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Постановления главного государственного врача Казахстана отменены с 28 мая. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на территории страны. Ограничения сняты как среди населения, так и в образовательных организациях.
Готовятся к частичному ослаблению ограничительных мер и в Южной Корее. С 1 июня уровень опасности коронавируса будет понижен с «серьезного» до «тревожного». Напомним, что с 5 мая Всемирная организация здравоохранения лишила COVID-19 статуса пандемии.