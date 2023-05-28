«Крепко жму руку»: Пригожин отреагировал на публикацию канала «Незыгарь» о его растущих рейтингах

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появившиеся в Сети данные о своей заметно возросшей популярности.
В Telegram-канале «Незыгарь» был обнародован пост, в котором говорится о растущих рейтингах создателя «оркестра» и о том, каким образом нужно противостоять его увеличивающейся популярности.
По словам Пригожина, он одновременно не согласен с постом и абсолютно согласен. Что касается политических амбиций и рейтинга, то эта информация не соответствует действительности.
«Я ниже приведу два скриншота. В одном из них Пригожина вообще нет, и меня правда нет, я же маленький и незаметный. А во втором я есть, но на не самых первых, скажем так, позициях. Поэтому абсолютно не переживайте, расслабьтесь, и давайте просто работать и созидать», — подчеркнул он.
Российскому государству следует создать крепкую армию, осуществить цели спецоперации на Украине, наладить производство боеприпасов и сделать многое другое, что сделает страну сильной, обороноспособной. Тогда официальная Москва будет диктовать условия всему миру и во всем мире, отметил Пригожин.
«Из-под меня нужно выбивать любую медийную повестку. Поэтому чем сильнее вы выбиваете почву из-под ног, тем я буду больше рад. Если вы выбьете, я ударюсь башкой о землю, и мы победим в этой войне – спасибо вам огромное. Поэтому крепко жму руку «Незыгарю» – с пятым пунктом согласен на 100%», — указал создатель «оркестра».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что у него нет политических амбиций. Есть лишь «суровая правда войны».