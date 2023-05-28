Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела об избиении в Екатеринбурге коверкавшего фамилию подростка

Ранее сообщалось, что мужчина по фамилии Кокушкин нанес удары несовершеннолетнему из-за коверкания фамилии. В результате избиения у пострадавшего выявили разрыв селезенки, его положили в реанимацию. Злоумышленника объявили в розыск.