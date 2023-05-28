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Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела об избиении в Екатеринбурге коверкавшего фамилию подростка

Происшествия
Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела об избиении в Екатеринбурге коверкавшего фамилию подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об избиении 12-летнего мальчика, который исковеркал фамилию обидчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СКР поручил подготовить доклад и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. При этом ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следкома.

Ранее сообщалось, что мужчина по фамилии Кокушкин нанес удары несовершеннолетнему из-за коверкания фамилии. В результате избиения у пострадавшего выявили разрыв селезенки, его положили в реанимацию. Злоумышленника объявили в розыск.
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