Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела об избиении в Екатеринбурге коверкавшего фамилию подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об избиении 12-летнего мальчика, который исковеркал фамилию обидчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Председатель СКР поручил подготовить доклад и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. При этом ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следкома.
Ранее сообщалось, что мужчина по фамилии Кокушкин нанес удары несовершеннолетнему из-за коверкания фамилии. В результате избиения у пострадавшего выявили разрыв селезенки, его положили в реанимацию. Злоумышленника объявили в розыск.