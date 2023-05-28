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Голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина признали лучшим игроком встречи со «Спартаком»

Спорт
Голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина признали лучшим игроком встречи со «Спартаком»

Вратаря нижегородского ФК «Пари НН» Артура Нигматуллина признали самым полезным игроком встречи 29-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком». Матч на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» закончился нулевой ничьей.

Голкипер команды из Нижнего Новгорода отбил четыре удара в створ, а в концовке игры несколько раз спас свой клуб от проигрыша, проявив реакцию в каркасе.

«Спартак» с 54 очками идет третьим в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Пари НН», набрав 27 очков, занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. При этом красно-белые продолжают претендовать на призовые места ЧР, нижегородские футболисты остаютя в зоне стыковых матчей.

Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» официально вернулся в состав команд высшего футбольного дивизиона России, причем чисто — без стыковых матчей с такими аутсайдерами РПЛ как «Пари НН».
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