Голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина признали лучшим игроком встречи со «Спартаком»

Вратаря нижегородского ФК «Пари НН» Артура Нигматуллина признали самым полезным игроком встречи 29-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком». Матч на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» закончился нулевой ничьей.
Голкипер команды из Нижнего Новгорода отбил четыре удара в створ, а в концовке игры несколько раз спас свой клуб от проигрыша, проявив реакцию в каркасе.
«Спартак» с 54 очками идет третьим в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Пари НН», набрав 27 очков, занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. При этом красно-белые продолжают претендовать на призовые места ЧР, нижегородские футболисты остаютя в зоне стыковых матчей.
Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» официально вернулся в состав команд высшего футбольного дивизиона России, причем чисто — без стыковых матчей с такими аутсайдерами РПЛ как «Пари НН».